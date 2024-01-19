Сложности с глобальными цепочками поставок назвали новой нормой

«Последние годы мы привыкли жить в неспокойные времена, и, конечно, прискорбно видеть, что в мире произошло еще одно потрясение», — заявил генеральный директор Ingka Group (компания управляет магазинами IKEA по всему миру) Джеспер Бродин. Он отметил, что в последние годы «мир стал более динамичным и турбулентным», что стало своего рода новой нормой. Однако Бродин подчеркнул, что по сравнению с периодом пандемии текущая ситуация проще, так как у его компании нет проблем с запасами.