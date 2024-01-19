Рост акций СПб-биржи на Мосбирже превышал 5%

«Коммерсантъ» со ссылкой на два источника сообщил, что СПб-биржа разрабатывает механизм для разблокировки иностранных ценных бумаг, прошедших листинг на Гонконгской фондовой бирже. Торговая площадка планирует их перевод из депозитария в новое место хранения. Перевод ценных бумаг может решить часть проблем, но для успеха необходима лицензия OFAC (Управление Минфина США по контролю за иностранными активами — прим. ТАСС) и разрешение контрагентов, сообщили юристы газете.