Росстат назвал продукты, которые сильнее всего подорожали в 2023 году

Росстат представил список продуктов, которые сильнее всего дорожали в 2023 году. Как сообщает РИА Новости, в этом перечне отмечены яйца, томаты и груши.
Лидером по повышению стоимости стали яйца, подорожавшие за прошлый год на 61,4%. Следом идут помидоры и груши, которые выросли в цене на 51,1% и 48,3%, соответственно. В пятерку вошли бананы (46,9%) и виноград (48,2%).
Кроме того, значительно подорожали чеснок и моторное топливо (свыше 40%). В список товаров, показавших рост стоимости выше, чем уровень годовой инфляции в 7,4%, вошли также свинина, курица, баранина, капуста, огурцы, рыба, сахар и рис.
Как писал сайт KP.RU, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца высоким спросом на продукцию. В правительстве поддержали идею временно снизить таможенные пошлины на импорт данной продукции. Поставщиков освободили от уплаты взноса с января по июль 2024 года. В кабмине заявили, что такие меры помогут обеспечить внутренний рынок.