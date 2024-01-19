Росстат назвал продукты, которые сильнее всего подорожали в 2023 году

Как писал сайт KP.RU, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца высоким спросом на продукцию. В правительстве поддержали идею временно снизить таможенные пошлины на импорт данной продукции. Поставщиков освободили от уплаты взноса с января по июль 2024 года. В кабмине заявили, что такие меры помогут обеспечить внутренний рынок.