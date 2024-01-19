Российский банк захотел обанкротить швейцарский Credit Suisse

В декабре 2023 года суд отклонил первое заявление «Зенита» о признании швейцарского банка банкротом из-за ошибки юристов. Они сочли, что банкротить нужно крупнейший банк Швейцарии UBS, владеющий Credit Suisse. В арбитраже сказали, что банки остались разными юрлицами, а связь между ними установлена на уровне материнских структур, то есть UBS Group AG и Credit Suisse Group AG. Поэтому иск о признании банкротом нужно подавать к Credit Suisse.