Продажи жилья на вторичном рынке США в декабре неожиданно снизились

В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) в США составили 3,4 миллиона, сократившись на 0,3% в месячном выражении и на 6,1% в годовом. Средняя стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 4%, до 387 тысяч долларов.