Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2023
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продажи жилья на вторичном рынке США в декабре неожиданно снизились

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в декабре сократилось на 1% по сравнению с показателем ноября — до 3,78 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR).
10-ap_142334592684.jpg
Источник: AP 2023

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне ноября в 3,82 миллиона сделок.

В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) в США составили 3,4 миллиона, сократившись на 0,3% в месячном выражении и на 6,1% в годовом. Средняя стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 4%, до 387 тысяч долларов.

Число продаж кондоминиумов и квартир в декабре составило 380 тысяч, снизившись на 7,3% как в месячном, так и в годовом выражении. Средняя цена такой недвижимости увеличилась на 8,6% по сравнению с декабрем прошлого года и составила 343,8 тысячи долларов.

Также, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке составила 2%, практически не изменившись в месячном и годовом выражении.