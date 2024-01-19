Кто платит? Строители взбунтовались против банков из-за комиссий по ипотеке

«С учетом ситуации вокруг изменения параметров льготной ипотеки спрос в этом году на первичном рынке жилья будет ниже, чем в рекордном 2023 году. Возможно, что на 30−40% ниже. Катастрофы для застройщиков в этом не будет, но в таких условиях резкий рост цен на квартиры маловероятен. Правда, и на фронтальное снижение цен они не пойдут, вместо этого может снова начаться парад скидок, как это было в 2022 году. Покупателю придется приложить усилия, чтобы поискать на рынке самые выгодные предложения», — спрогнозировал эксперт.