Крупный китайский брокер Citic Securities запретил «шорт» для частных инвесторов

Крупнейшая китайская брокерская компания Citic Securities приостановила выдачу акций в долг индивидуальным инвесторам из-за сильного падения стоимости бумаг, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Вместе с этим этот принадлежащий государству брокер ухудшил условия для институциональных инвесторов после того, как неделю назад местный регулятор осуществил «моральное воздействие» на участников рынка.
China Securities запрещает маржинальное кредитование под сделки шорт с понедельника, 22 января, пишет агентство со ссылкой на уведомление, разосланное инвесторам в пятницу, 19 января. Ограничение открытия коротких позиций является традиционным для китайских властей в ответ на волатильность рынка. Такие действия направлены на предотвращение дальнейшего падения стоимости акций.
Как отмечает агентство, пока непонятно, сколько брокеров уже ограничило кроткие продажи — шаг, сигнализирующий о решительности властей помочь рынку, после того как предыдущие усилия, включая покупки акций банков, не увенчались успехом.
Другим признаком того, что власти пытаются разогнать стоимость акций, является наблюдавшийся в четверг, 18 января, рост торговой активности в ряде основных китайских биржевых инвестиционных фондов (exchange-traded fund, ETF), что может говорить о покупке бумаг со стороны государственных структур. Однако, несмотря на это основной индекс Шанхайской фондовой биржи (SSE) Shanghai Composite (SSE Composite) на этой неделе потерял 1,7%, что стало восьмым падением за девять недель.
В ноябре 2023 года Financial Times писала, что иностранные инвесторы вывели более 75% средств, поступивших на китайский фондовый рынок за первые семь месяцев 2023 года. Международные инвесторы продали местных акций на $25 млрд, несмотря на усилия Пекина по восстановлению доверия к экономике страны. Резкие продажи последних месяцев привели к тому, что чистый объем покупок акций зарубежными инвесторами стал минимальным с 2015 года, когда была введена программа Stock Connect, объединяющая рынки Гонконга и материкового Китая.