Крупный китайский брокер Citic Securities запретил «шорт» для частных инвесторов

В ноябре 2023 года Financial Times писала, что иностранные инвесторы вывели более 75% средств, поступивших на китайский фондовый рынок за первые семь месяцев 2023 года. Международные инвесторы продали местных акций на $25 млрд, несмотря на усилия Пекина по восстановлению доверия к экономике страны. Резкие продажи последних месяцев привели к тому, что чистый объем покупок акций зарубежными инвесторами стал минимальным с 2015 года, когда была введена программа Stock Connect, объединяющая рынки Гонконга и материкового Китая.