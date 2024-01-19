Консольный номер: Sony Interactive забрасывает исками российский бизнес

Среди сообщества геймеров с начала 2023 года не утихают слухи о потенциальном возвращении PlayStation в Россию, но пока компания не делала официальных заявлений на этот счет. Тем не менее именно эта серия приставок остается в фаворитах среди российских пользователей, предпочитающих консоли. Так как прямые поставки игр в Россию прекратились, то физические копии релизов поступают в страну с некоторой задержкой через перекупщиков, третьих поставщиков и другие схемы, например, по параллельному импорту. Поэтому актуальные новинки можно найти как на онлайн-маркетплейсах (Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет), так и на полках в крупных сетях магазинов.