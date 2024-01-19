Китайские банки перестали принимать платежи в долларах из России

В США 22 декабря сообщали об ужесточении контроля за соблюдением ограничений против РФ и о готовности вводить вторичные санкции в отношении иностранных банков. После этого финорганизации из поднебесной перестали проводить платежи в долларах с Россией, подтвердил «Известиям» член генерального совета «Деловой России», гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. В то же время операции в юанях идут свободно. Последний такой перевод компания провела на днях, уточнил он.