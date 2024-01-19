Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2023
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Касается вкладчиков. ЦБ начинает работать с новым показателем

Базовый уровень доходности вкладов становится аналитическим показателем, сообщил Банк России в пятницу в своем телеграм-канале.
Банк России
Источник: РИА "Новости"

«В связи с изменением законодательства поменялись правила уплаты банками дополнительных взносов в фонд страхования вкладов. Банки больше не будут платить увеличенные взносы, если привлекли вклады по ставкам выше базового уровня доходности вкладов, и смогут более гибко формировать свои предложения по вкладам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь базовый уровень доходности вкладов будет выполнять функцию только аналитического индикатора.

«Мы продолжим его ежемесячно рассчитывать и публиковать на своем сайте в информационных целях», — добавляет пресс-служба регулятора.

Базовый уровень доходности вкладов отражает среднее значение максимальной доходности по вкладам в банках, привлекших за истекший месяц в совокупности две трети общего объема вкладов в банках Российской Федерации.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».