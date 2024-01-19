Касается вкладчиков. ЦБ начинает работать с новым показателем

«В связи с изменением законодательства поменялись правила уплаты банками дополнительных взносов в фонд страхования вкладов. Банки больше не будут платить увеличенные взносы, если привлекли вклады по ставкам выше базового уровня доходности вкладов, и смогут более гибко формировать свои предложения по вкладам», — говорится в сообщении.