Касается вкладчиков. ЦБ начинает работать с новым показателем

«В связи с изменением законодательства поменялись правила уплаты банками дополнительных взносов в фонд страхования вкладов. Банки больше не будут платить увеличенные взносы, если привлекли вклады по ставкам выше базового уровня доходности вкладов, и смогут более гибко формировать свои предложения по вкладам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь базовый уровень доходности вкладов будет выполнять функцию только аналитического индикатора.
«Мы продолжим его ежемесячно рассчитывать и публиковать на своем сайте в информационных целях», — добавляет пресс-служба регулятора.
Базовый уровень доходности вкладов отражает среднее значение максимальной доходности по вкладам в банках, привлекших за истекший месяц в совокупности две трети общего объема вкладов в банках Российской Федерации.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».