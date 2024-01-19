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Грозит ли рынку дефицит кофе и чая из-за ситуации на Ближнем Востоке

Поставки в Россию задерживаются из-за кризиса в Красном море. Средний срок доставки кофе и чая сейчас увеличен на три-четыре недели. Об этом Shopper’s рассказали в «МилФудс» и «Даблби». Если раньше транспортировка сырья в Москву занимала два месяца, то сейчас на это уходит минимум 2,5 месяца. На этом фоне растет и стоимость логистики — минимум на 30%.
Корабли в Суэцком канале
Источник: РИА "Новости"

Как изменятся цены на кофе и чай? И не грозит ли рынку дефицит? Гендиректор компании «К-Гранд» Александр Борисов считает, что средний чек вырастет в среднем на 10%: "В основном контракты у российских покупателей на этом направлении на чай, кофе. Фрахт мы организуем в основном сами. Суда транспортных компаний не идут через Суэцкий канал. Ставки выросли на 40%, возможно, на 60% и даже больше, это зависит откуда фрахт.

Естественно, сложившаяся ситуация вызовет повышение стоимости сырья, цена может быть увеличена на 5−15% в зависимости от стоимости груза. Основные у России производители чая, кофе и какао имеют запасы сырья. Будем надеяться, что все это только приведет к их уменьшению, но не к дефициту на рынке".

С ростом цен на поставки чая и кофе столкнулись и европейские компании. Как пишет Reuters, тарифы транспортировки из Азии в Европу увеличились в среднем в 2,5 раза. При этом доля логистики в себестоимости кофе достигает 30%, указывают участники рынка.

Вероятно, доставка товара будет расти и дальше, предполагает генеральный директор компании «Оптималог» Георгий Властопуло:

«Индекс на Европу увеличился на 8%. На США — еще примерно 4%. Глобальный контейнерный индекс (WCI) добавил 6% и сейчас составляет почти $22,7 тыс. за 40-футовый контейнер. Обогнуть Африку через мыс Доброй Надежды с точки зрения затрат на топливо и содержание экипажа примерно сопоставимо с оплатой за проход по Суэцкому каналу. Но проблема в том, что это увеличивает срок доставки на 10−15 дней и может вызвать контейнерный дисбаланс. Есть риск увидеть повторение контейнерного кризиса, случившегося во время пандемии, когда ставки фрахтов по американскому и европейскому направлению резко подскочили только из-за нехватки контейнеров».

Ситуация в Красном море обострилась в декабре, когда йеменские хуситы выпустили ракету по контейнеровозу немецкой транспортной компании. Тогда же повстанцы предупредили, что намерены атаковать любые суда, связанные с Израилем. На этом фоне многие перевозчики приостановили поставки по Красному морю и стали искать альтернативные маршруты. Импортеры из-за опасений тоже стали интересоваться другими способами транспортировки, рассказал исполнительный директор компании Transasia Logistics Кирилл Латинский:

"Товары идут из Индии, Китая, а все российские морские линии по-прежнему пользуются Суэцким каналом. Никто не обходит Африку, минуя мыс Доброй Надежды, несмотря на вероятность попасть под обстрел хуситов. Выставили своим клиентам счета на доплату за военные риски. Тарифы у всех варьируются.

40-футовый контейнер, как правило, это где-то от $600 до $1 тыс. с плюсом по тем грузам, которые идут, например, в порты Новороссийска. Если это Санкт-Петербург, то надбавка может доходить до $1,5 тыс., но поставки при этом, разумеется, задерживаются.

Опасения и риски, которые возникли в Красном море, уже отражаются на других коридорах поставки, потому что часть импортеров уже сейчас предпочитают обходить Красное море и все-таки заказывают перевозки у логистических компаний через Дальний Восток. Также используется железнодорожное сообщение с Китаем, заказывают и автомобильные перевозки из КНР".

Объем внешней торговли через Суэцкий канал составляет около 8−10% от всего объема импорта в Россию, отмечают собеседники «Ъ FM».

Дарья Фоменко