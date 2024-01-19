Грозит ли рынку дефицит кофе и чая из-за ситуации на Ближнем Востоке

«Индекс на Европу увеличился на 8%. На США — еще примерно 4%. Глобальный контейнерный индекс (WCI) добавил 6% и сейчас составляет почти $22,7 тыс. за 40-футовый контейнер. Обогнуть Африку через мыс Доброй Надежды с точки зрения затрат на топливо и содержание экипажа примерно сопоставимо с оплатой за проход по Суэцкому каналу. Но проблема в том, что это увеличивает срок доставки на 10−15 дней и может вызвать контейнерный дисбаланс. Есть риск увидеть повторение контейнерного кризиса, случившегося во время пандемии, когда ставки фрахтов по американскому и европейскому направлению резко подскочили только из-за нехватки контейнеров».