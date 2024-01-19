Грозит ли рынку дефицит кофе и чая из-за ситуации на Ближнем Востоке

Как изменятся цены на кофе и чай? И не грозит ли рынку дефицит? Гендиректор компании «К-Гранд» Александр Борисов считает, что средний чек вырастет в среднем на 10%: "В основном контракты у российских покупателей на этом направлении на чай, кофе. Фрахт мы организуем в основном сами. Суда транспортных компаний не идут через Суэцкий канал. Ставки выросли на 40%, возможно, на 60% и даже больше, это зависит откуда фрахт.
Естественно, сложившаяся ситуация вызовет повышение стоимости сырья, цена может быть увеличена на 5−15% в зависимости от стоимости груза. Основные у России производители чая, кофе и какао имеют запасы сырья. Будем надеяться, что все это только приведет к их уменьшению, но не к дефициту на рынке".
Вероятно, доставка товара будет расти и дальше, предполагает генеральный директор компании «Оптималог» Георгий Властопуло:
«Индекс на Европу увеличился на 8%. На США — еще примерно 4%. Глобальный контейнерный индекс (WCI) добавил 6% и сейчас составляет почти $22,7 тыс. за 40-футовый контейнер. Обогнуть Африку через мыс Доброй Надежды с точки зрения затрат на топливо и содержание экипажа примерно сопоставимо с оплатой за проход по Суэцкому каналу. Но проблема в том, что это увеличивает срок доставки на 10−15 дней и может вызвать контейнерный дисбаланс. Есть риск увидеть повторение контейнерного кризиса, случившегося во время пандемии, когда ставки фрахтов по американскому и европейскому направлению резко подскочили только из-за нехватки контейнеров».
Ситуация в Красном море обострилась в декабре, когда йеменские хуситы выпустили ракету по контейнеровозу немецкой транспортной компании. Тогда же повстанцы предупредили, что намерены атаковать любые суда, связанные с Израилем. На этом фоне многие перевозчики приостановили поставки по Красному морю и стали искать альтернативные маршруты. Импортеры из-за опасений тоже стали интересоваться другими способами транспортировки, рассказал исполнительный директор компании Transasia Logistics Кирилл Латинский:
"Товары идут из Индии, Китая, а все российские морские линии по-прежнему пользуются Суэцким каналом. Никто не обходит Африку, минуя мыс Доброй Надежды, несмотря на вероятность попасть под обстрел хуситов. Выставили своим клиентам счета на доплату за военные риски. Тарифы у всех варьируются.
40-футовый контейнер, как правило, это где-то от $600 до $1 тыс. с плюсом по тем грузам, которые идут, например, в порты Новороссийска. Если это Санкт-Петербург, то надбавка может доходить до $1,5 тыс., но поставки при этом, разумеется, задерживаются.
Опасения и риски, которые возникли в Красном море, уже отражаются на других коридорах поставки, потому что часть импортеров уже сейчас предпочитают обходить Красное море и все-таки заказывают перевозки у логистических компаний через Дальний Восток. Также используется железнодорожное сообщение с Китаем, заказывают и автомобильные перевозки из КНР".
Объем внешней торговли через Суэцкий канал составляет около 8−10% от всего объема импорта в Россию, отмечают собеседники «Ъ FM».
Дарья Фоменко