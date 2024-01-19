Эксперты оценили, станет ли Северный морской путь альтернативой Красному морю

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов, в свою очередь, считает, что в краткосрочном плане трудности с транспортировкой грузов через Красное море вряд ли приведут к росту цен на товары, включая нефть и СПГ. «Дело в том, что увеличивающие расходы на доставку вокруг Африки отчасти компенсируются тем, что теперь не приходится платить достаточно высокий тариф за проход через Суэцкий канал. Но если конфликт затянется, то цены пойдут вверх, поскольку банально будет не хватать судов — маршрут вокруг мыса Доброй Надежды занимает больше времени, чем через Суэц и, соответственно, суда будут совершать меньшее количество рейсов за тот же период. А значит, в условиях дефицита вырастут ставки на фрахт», — отметил он.