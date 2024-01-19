Эксперты объяснили, почему в РФ не пропадут бюджетные вина из Италии и Франции

Ставцев предупредил, что в начале текущего года стоит ожидать повышения цен на вино в районе 10%, что связано с инфляционной нагрузкой. Дальше, по его словам, на стоимость вина будет влиять повышение ставки акциза, которое запланировано на 1 мая 2024 года. Напомним, на тихие и игристые вина ставки должны вырасти более чем в три раза. Так, на вино акциз увеличится с 34 ₽ до 108 ₽ за литр, на шампанское — с 45 ₽ до 141 ₽ за литр.