Дерипаска: госдолг США в 2024 году продолжит расти и сильно ударит по экономике

Ранее миллиардер написал, что после прихода к власти президента Хавьера Милея Аргентина стоит на пороге настоящего социального эксперимента. Он признал, что новый глава государства обладает неоднозначной репутацией, а декларируемые им взгляды не обязательно дадут результат. Тем не менее российским властям стоит брать пример с Милея и тоже хотя бы иногда вспоминать про право частной собственности и свободный конкурентный рынок, заметил предприниматель.