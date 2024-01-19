ЦБ: в России с 21 января изменятся правила расчета полной стоимости кредита

Финансовые организации уже давно раскрывают заемщику ПСК на первой странице кредитного договора, но по факту они часто занижали ее значение, не включая в расчет все дополнительные услуги. Теперь же их обязали сделать прозрачными все платежи, без которых финорганизация не выдаст кредит (или выдаст, но на других условиях).