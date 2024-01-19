ЦБ может купить более 100 000 кв. м. в комплексе Slava у Белорусского вокзала

Центробанк находится в переговорах с MR Group и ВЭБ.РФ о покупки офисов в комплекса Slava на Ленинградском проспекте в районе Белорусского вокзала в Москве, пишут «Ведомости» со ссылкой на консультантов объекта. По их информации, в сделку может войти более 100 000 кв. м. площадей. Никакие обязывающие соглашения между сторонами пока не подписаны. Однако консультанты рассказали изданию, что в ноябре MR Group сняла с продажи все блоки в Slava.
Новый офис ЦБ подыскивает уже почти пять лет — с 2018—2019 года. Тогда в документации о проведении Центробанком торгов на поиск здания было указано, что регулятору необходимо пространство в 100 000−160 000 кв. м и в пределах Третьего транспортного кольца. Как писал «Интерфакс» ЦБ рассматривал вариант покупки бизнес-центра «Оружейный» на Садовом кольце и мог потратить на это 88 млрд рублей. Однако в итоге отказался от покупки объекта.
В ЦБ традиционно как и пять лет назад ответили, что «рассматривают варианты оптимизации портфеля недвижимости в Москве».
Головной офис Банка России расположен в Москве на Неглинной улице, там находится кабинет председателя ЦБ и проходят заседания совета директоров. Также у регулятора есть офисы на улице Житной и Мосфильмовской. По данным «СПАРК-Интерфакс», всего у ЦБ около 30 объектов недвижимости в Москве.