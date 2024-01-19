ЦБ может купить более 100 000 кв. м. в комплексе Slava у Белорусского вокзала

Центробанк находится в переговорах с MR Group и ВЭБ.РФ о покупки офисов в комплекса Slava на Ленинградском проспекте в районе Белорусского вокзала в Москве, пишут «Ведомости» со ссылкой на консультантов объекта. По их информации, в сделку может войти более 100 000 кв. м. площадей. Никакие обязывающие соглашения между сторонами пока не подписаны. Однако консультанты рассказали изданию, что в ноябре MR Group сняла с продажи все блоки в Slava.