Брокер ВТБ будет выплачивать купонные доходы на банковские счета

Брокер ВТБ планирует в первом квартале вернуть прошлую редакцию регламента и вновь начать предоставлять клиентам возможность получать выплаты доходов по российским облигациям на банковские счета, следует из сообщения брокера. Это касается ценных бумаг, приобретенных на брокерский счет и индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), и позволит инвесторам выводить или реинвестировать полученные средства без ограничений.
До 1 января 2024 ВТБ перечислял купонные доходы на банковские счета клиентов, если они выбирали такую опцию. Однако с 2024 года регламент был изменен и клиенты брокера могли получать эти выплаты только на брокерские счета. ВТБ объясняет это «изменением требований Налогового кодекса с начала года выплаты начисляются на брокерский счет или ИИС», говорится в сообщении ВТБ.
«Брокер ВТБ самостоятельно учтет затраты клиента по оплате накопленного купонного дохода, поэтому никаких дополнительных действий инвесторам совершать не требуется. Также будет рассчитан и удержан налог с таких доходов, что избавит клиента от необходимости уплачивать налог самостоятельно», — отмечается в заявлении.
Ранее Forbes со ссылкой на Ассоциацию владельцев облигаций (АВО) писал о жалобах клиентов ВТБ на то, что купонные выплаты по российским облигациям с января перестали зачисляться на банковские счета, а начали приходить на брокерские счета. Схема с перечислением купонов по облигациям, купленным на ИИС, напрямую на банковские счета позволяла получать налоговые льготы и при этом создавать себе пассивный доход в виде купонных выплат. ВТБ утверждает, что изменил процедуру выплат купонов по облигациям, чтобы реализовать порядок «справедливого» налогообложения.