Брокер ВТБ будет выплачивать купонные доходы на банковские счета

Ранее Forbes со ссылкой на Ассоциацию владельцев облигаций (АВО) писал о жалобах клиентов ВТБ на то, что купонные выплаты по российским облигациям с января перестали зачисляться на банковские счета, а начали приходить на брокерские счета. Схема с перечислением купонов по облигациям, купленным на ИИС, напрямую на банковские счета позволяла получать налоговые льготы и при этом создавать себе пассивный доход в виде купонных выплат. ВТБ утверждает, что изменил процедуру выплат купонов по облигациям, чтобы реализовать порядок «справедливого» налогообложения.