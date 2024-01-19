Биржевые цены на бензин в России заметно выросли

Однако ближе к 15:35 по московскому времени в ходе торгов котировки Аи-92 незначительно отыграли утренний прирост и укрепились до отметки в 43 705 рублей за тонну (плюс 1,4 процента к уровню закрытия предыдущей сессии). В свою очередь, стоимость премиального Аи-95 к этому времени достигла уровня в 47 461 рубль (плюс 1,84 процента).