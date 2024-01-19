«Балтика» доливает бренды

Пивоваренная компания «Балтика» подала в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о признании недействительным одностороннего отказа датской Carlsberg Breweries A/S от лицензионного соглашения в отношении брендов Carlsberg и Grimbergen. Определение опубликовано в картотеке арбитражных дел. По заявлению «Балтики» суд запретил Роспатенту прекращать права использования указанных товарных знаков по соответствующим лицензионным договорам. Как следует из данных Роспатента, лицензия на бренд Carlsberg у «Балтики» действует до конца 2027 года, на Grimbergen — до конца 2030 года. В «Балтике» отказались от комментариев, в Carlsberg Group «Ъ» оперативно не ответили.
В Carlsberg впоследствии заявили о расторжении с «Балтикой» лицензий на международные и региональные бренды. Российская компания в ответ подала иск о признании недействительным отказа Carlsberg от соглашения о поставках и лицензиях на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg. Дело рассматривалось на закрытом заседании, в картотеке дел есть сообщение о частичном или полном удовлетворении иска. Carlsberg обжалует решение суда в апелляции.
О прекращении выпуска в России пива под маркой Carlsberg датская компания объявила весной 2022 года, после начала военных действий на Украине.
В октябре «Балтика» подала иски к «Виста БиУай Ко» в Белоруссии и «Карлсберг Казахстан» о признании недействительным лицензионного договора и об аннулировании сделки. А в декабре в картотеке дел появилось сообщение об иске «Балтики» к «Карлсберг Азербайджан» без подробностей. Газета «Ведомости» писала, что «Балтика» также просила администрацию президента РФ поручить Роспатенту предложить ведомствам Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана приостановить регистрацию лицензий на использование основных брендов компании в этих странах.
Совладелец дистрибутора SWAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский говорит, что при решении суда в пользу «Балтики» у компании не должно возникнуть технических проблем для возобновления производства под брендом Carlsberg, если «Балтика» сочтет это необходимым, так как все надлежащие материалы есть в России. Марка Carlsberg обеспечивала «Балтике» значительные продажи и могла бы помочь нарастить производство, добавляет источник «Ъ» на рынке.
Другой собеседник «Ъ» добавляет, что сохранение прав на международные марки может быть временным решением, нужным до тех пор, пока «Балтика» не разработает и продвинет собственные новые премиальные марки.
В то же время, по словам Семенова, принудительное лицензирование товарных знаков запрещено нормами Всемирной торговой организации (ВТО), куда входит Россия, и Carlsberg может попробовать оспорить действия «Балтики» не только в российском арбитражном суде, но и на площадке ВТО. Но, добавляет эксперт, вопрос квалификации сохранения действующей лицензии на бренд как принудительного лицензирования может быть дискуссионным.
Анатолий Костырев