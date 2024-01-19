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«Балтика» доливает бренды

Российская компания пытается сохранить права на марку Carlsberg. Противостояние пивоваренной компании «Балтика» и датской Carlsberg Group из-за прав на использование брендов набирает обороты. Теперь российская компания пытается в суде признать недействительным односторонний отказ Carlsberg от лицензии на флагманскую марку группы, выпуск пива под которой в РФ прекратился еще весной 2022 года. Технических проблем для возобновления разлива пива под брендом Carlsberg у «Балтики» не возникнет, и марка может позволить нарастить продажи и производство, говорят эксперты.
Carlsberg
Источник: РИА "Новости"

Пивоваренная компания «Балтика» подала в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о признании недействительным одностороннего отказа датской Carlsberg Breweries A/S от лицензионного соглашения в отношении брендов Carlsberg и Grimbergen. Определение опубликовано в картотеке арбитражных дел. По заявлению «Балтики» суд запретил Роспатенту прекращать права использования указанных товарных знаков по соответствующим лицензионным договорам. Как следует из данных Роспатента, лицензия на бренд Carlsberg у «Балтики» действует до конца 2027 года, на Grimbergen — до конца 2030 года. В «Балтике» отказались от комментариев, в Carlsberg Group «Ъ» оперативно не ответили.

«Балтика» входит в Carlsberg Group, но с июля 2023 года по указу президента РФ Владимира Путина доли датской группы находятся во временном управлении Росимущества. Президентом «Балтики» был назначен ее основатель Таймураз Боллоев.

В Carlsberg впоследствии заявили о расторжении с «Балтикой» лицензий на международные и региональные бренды. Российская компания в ответ подала иск о признании недействительным отказа Carlsberg от соглашения о поставках и лицензиях на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg. Дело рассматривалось на закрытом заседании, в картотеке дел есть сообщение о частичном или полном удовлетворении иска. Carlsberg обжалует решение суда в апелляции.

О прекращении выпуска в России пива под маркой Carlsberg датская компания объявила весной 2022 года, после начала военных действий на Украине.

Как отмечает источник «Ъ» на рынке, новый иск «Балтики» может быть ответом на возможную передачу марок компании структурам Carlsberg в других странах.

В октябре «Балтика» подала иски к «Виста БиУай Ко» в Белоруссии и «Карлсберг Казахстан» о признании недействительным лицензионного договора и об аннулировании сделки. А в декабре в картотеке дел появилось сообщение об иске «Балтики» к «Карлсберг Азербайджан» без подробностей. Газета «Ведомости» писала, что «Балтика» также просила администрацию президента РФ поручить Роспатенту предложить ведомствам Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана приостановить регистрацию лицензий на использование основных брендов компании в этих странах.

Совладелец дистрибутора SWAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский говорит, что при решении суда в пользу «Балтики» у компании не должно возникнуть технических проблем для возобновления производства под брендом Carlsberg, если «Балтика» сочтет это необходимым, так как все надлежащие материалы есть в России. Марка Carlsberg обеспечивала «Балтике» значительные продажи и могла бы помочь нарастить производство, добавляет источник «Ъ» на рынке.

Другой собеседник «Ъ» добавляет, что сохранение прав на международные марки может быть временным решением, нужным до тех пор, пока «Балтика» не разработает и продвинет собственные новые премиальные марки.

Гендиректор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов сомневается, что в текущей ситуации суд вынесет решение не в пользу «Балтики».

В то же время, по словам Семенова, принудительное лицензирование товарных знаков запрещено нормами Всемирной торговой организации (ВТО), куда входит Россия, и Carlsberg может попробовать оспорить действия «Балтики» не только в российском арбитражном суде, но и на площадке ВТО. Но, добавляет эксперт, вопрос квалификации сохранения действующей лицензии на бренд как принудительного лицензирования может быть дискуссионным.

Анатолий Костырев