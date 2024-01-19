«Балтика» доливает бренды

Пивоваренная компания «Балтика» подала в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о признании недействительным одностороннего отказа датской Carlsberg Breweries A/S от лицензионного соглашения в отношении брендов Carlsberg и Grimbergen. Определение опубликовано в картотеке арбитражных дел. По заявлению «Балтики» суд запретил Роспатенту прекращать права использования указанных товарных знаков по соответствующим лицензионным договорам. Как следует из данных Роспатента, лицензия на бренд Carlsberg у «Балтики» действует до конца 2027 года, на Grimbergen — до конца 2030 года. В «Балтике» отказались от комментариев, в Carlsberg Group «Ъ» оперативно не ответили.