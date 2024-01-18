Верховный суд рассматривает два дела, связанных с высокими комиссиями банков

В Верховный суд (ВС) поступило сразу два дела по начислению банками больших комиссий за переводы крупных сумм средств от юридического лица на счет физического лица, сообщает «Коммерсант». Размер таких комиссий гораздо больше, чем за переводы в адрес компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП). Иногда он доходит до 10% от суммы платежа.

Суть первого судебного дела заключается в том, что конкурсный управляющий обанкротившейся компании «Вашъ финансовый попечитель», которая принадлежала Василию Бойко-Великому, перевел на счет кредитора физлица 13,9 млн рублей, тем самым погасив текущие требования. Счет с которого осуществлялась операция был открыт в Альфа-банке. В рамках перевода банк начислил комиссию в размере 1,03 млн рублей. Конкурсный управляющий пытался оспорить такую комиссии в суде. Однако арбитражные суды не зафиксировали злоупотребления со стороны банка, а также нарушений интересов кредиторов. Это объяснялось тем, что истец сам согласился с условиями обслуживания. После чего дело было передано в экономколлегию ВС, где суд поддержал управляющего. Верховный суд заявил, что банк должен был «раскрыть экономическое содержание комиссий за осуществление денежных переводов в пользу физических и юридических лиц, подтверждающих обоснованность разницы в их размерах». Также кредитная организация должна была сослаться на определенный тарифный план, где не было сильного различия по комиссиям в зависимости от статуса получателя. После этого решение судов было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение.

Второе же дело будет рассматриваться в феврале, которое заключается в том, что компания «Череповецстальконструкция-2» (ЧСК-2) со своего счета, открытого в Сбербанке, отправила 5,5 млн рублей на погашение кредитов за двух физлиц в пользу Тинькофф-банка на основании договора уступки прав. В ходе чего Сбер удержал комиссию в размере 207,8 тысяч рублей. Компании пыталась оспорить начисление такой комиссии на основании того, что перевод осуществлялся не в адрес физического лица. Однако суды решили, что размер комиссии был оправдан. Но компания попросила передать это дело в экономколлегию ВС. Верховный суд обратил внимание на факт того, что в качестве получателя при переводе были указаны не физлица, а Тинькофф банк.

Партнер юргруппы «Яковлев и партнеры» Вероника Сальникова утверждает, что рост числа подобных дел может говорить о «проблеме подрыва экономических ожиданий и доверия клиентов банков (обременительность условий банковского обслуживания и комиссий), на которую необходимо обратить внимание как регулятору, так и самим банкам».

Старший юрист «BFL | Арбитраж.ру» Денис Данилов отмечает, что «чрезмерно высокие комиссии формируют недоверие к банкам и стимулируют прибегать к другим способам расчетов — так, в 2022—2023 годах наблюдались высокие темпы прироста объема наличных у населения». Однако Данилов считает, что решение Верховного суда маловероятно повлияет на отказ банков от больших комиссий, но «в наиболее вопиющих случаях комиссии, скорее всего, пересмотрят, а у клиентов появится больше шансов на победу в суде».

При этом адвокат Orchards Петр Мацкевич отмечает, что с июля 2022 года в силу вступили поправки, которые не дают банкам ссылаться на требования закон о противодействии отмыванию денежных средств (115-ФЗ) в обоснование повышенных сборов за переводы юрлиц физлицам. Мацкевич также утверждает, что в статье 4 этого закона указано, что повышенные комиссии банков и иных кредитных организаций «не могут относиться к мерам, направленным на противодействие легализации незаконных доходов».