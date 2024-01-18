В России разрешили ввоз первой партии беспошлинной курятины

Напомним, в конце декабря правительство отменило таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объёме до 140 тысяч тонн. Такое решение приняли, чтобы поддержать стабильные цены на продукцию за счёт наращивания предложения на внутреннем рынке.

На сегодняшний день остаток тарифной льготы составляет 139 981,5 тонны. В результате этого объём поставки равен 18,5 тонны. При этом количество заявок, принятых на рассмотрение, заметно выросло. 18 января они составили 4706 тонн, 17 января — 402 тонны, а на прошлой неделе — 225,98 тонны.

Глава Минсельхоза назвал приоритетную задачу России по зерну.