Турецкий Минторг вмешался в ситуацию с проблемами банковских переводов из России

«Минторг вмешался в ситуацию, касающуюся отказа ряда турецких банков проводить платежи из России. Министерство собирает предложения от компаний, которые испытывают такие проблемы», — сказал собеседник, добавив, что турецкие власти рассчитывают на урегулирование ситуации в кратчайшие сроки.

Источник в Торговой палате Стамбула в свою очередь отметил, что проблемы в основном возникли по линии частных банков и ситуация должна улучшиться к концу января. Аналогичное мнение высказал и глава Союза турецких подрядчиков Мустафа Гюльтепе. По его словам, проблемы с платежами из РФ возникли в течение последних 15−20 дней и должны быть решены к началу февраля.

По данным представителей деловых кругов Стамбула, проблемы с переводами возникли у компаний, занятых в таких отраслях, как химическая, автомобильная, обувная, перевозки. Кроме того, на неплатежи жалуются представители района Лялели, который на протяжении десятилетий считается центром челночной торговли. Они называют ситуацию кризисной.

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщил 17 декабря, что посольство и торгпредство проводят интенсивные контакты с турецкими властями в связи с отказом некоторых турецких банков осуществлять платежи российских хозяйствующих субъектов. По его словам, отдельные банки прямо ссылаются на западные санкции, решение об ужесточении которых было принято в конце декабря прошлого года. Дипломат выразил надежду, что в результате предпринимаемых усилий получится найти решение, которое удовлетворяло бы и турецких экспортеров, продающих товары, не подпадающие под санкции, и их российских партнеров.

О проблеме неплатежей

Газета Ekonomim сообщила 15 января со ссылкой на источники в местном бизнес-сообществе, что турецкие экспортеры столкнулись с проблемой отказов банков проводить денежные переводы из России, предназначенные для оплаты поставки товаров. Как отмечается, проблема начала принимать серьезный характер с декабря прошлого года. Тогда многие экспортеры начали жаловаться, что не могут получать платежи в турецких лирах и рублях из России. Такие переводы либо отправлялись некоторыми частными банками обратно напрямую, либо отклонялись на начальном этапе совершения операции якобы в связи с тем, что оплата производится за санкционную продукцию. По данным газеты, такие денежные переводы почти прекратились с 1 января.