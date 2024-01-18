Суд поддержал решение ФАС оштрафовать «Северсталь» на 8,7 млрд рублей

В 2022 году ФАС установила, что объем прибыли «Северстали» в 2021 году вырос в три раза, в то время как уровень продаж по сравнению с показателями прошлых лет не изменился. Тогда ФАС признала «Северсталь», а также ММК и НЛМК виновными в злоупотреблении доминирующим положением на рынке горячекатаного проката.