13:04 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Соцфонд сообщил, когда россияне получат первую увеличенную выплату единого пособия

Первую увеличенную выплату единого пособия за январь текущего года россияне получат 2 февраля, на день раньше графика. Почта доставит деньги получателям с 1 по 25 число, сообщил Социальный фонд России.

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Источник: РИА "Новости"

«С нового 2024 года повысился размер единого пособия в связи с индексацией прожиточного минимума на 7,5%», — напомнили в ведомстве и отметили, что на карты МИР первая увеличенная выплата поступит 2 февраля, так как 3 число выпадает на субботу.

Величина пособия рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума, и составляет 50, 75 или 100%.

Также Фонд напомнил средний по России размер единого пособия в 2024 году:

— для детей это 7 500 — 15 000 рублей в месяц.

— для беременных женщин — 8 400 — 16 800 рублей в месяц.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».​​

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