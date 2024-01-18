Соцфонд сообщил, когда россияне получат первую увеличенную выплату единого пособия

«С нового 2024 года повысился размер единого пособия в связи с индексацией прожиточного минимума на 7,5%», — напомнили в ведомстве и отметили, что на карты МИР первая увеличенная выплата поступит 2 февраля, так как 3 число выпадает на субботу.