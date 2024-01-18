Соцфонд сообщил, когда россияне получат первую увеличенную выплату единого пособия

«С нового 2024 года повысился размер единого пособия в связи с индексацией прожиточного минимума на 7,5%», — напомнили в ведомстве и отметили, что на карты МИР первая увеличенная выплата поступит 2 февраля, так как 3 число выпадает на субботу.
Величина пособия рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума, и составляет 50, 75 или 100%.
Также Фонд напомнил средний по России размер единого пособия в 2024 году:
— для детей это 7 500 — 15 000 рублей в месяц.
— для беременных женщин — 8 400 — 16 800 рублей в месяц.
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