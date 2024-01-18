МВФ советует мировым ЦБ не давать рынкам надежду на скорое снижение ставок

Также ранее агентство Bloomberg сообщало, что инвесторы «внезапно зациклились» на идее, что центральные банки в скором времени начнут снижать процентные ставки, и на этом фоне «закрыли» глаза на растущий госдолг ведущих стран. Объем же этого долга, по данным МВФ, вырос за последние 20 лет с 75% до 112% ВВП. Совместное исследование Банка Англии и Гарвардского университета показало, что каждый процентный пункт увеличения отношения долга страны к ВВП приводит к росту рыночных ставок на 0,35 п.п. По подсчетам Bloomberg, в ближайшее время правительства США, Великобритании и еврозоны наводнят рынок новыми облигациями на сумму $2,1 трлн, на 7% больше, чем годом ранее.