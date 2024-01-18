Между Сциллой и Харибдой: что будет с льготной ипотекой и рынком жилья

На этой неделе ВТБ предложил повысить размер субсидии банкам до 2,5% по льготной ипотеке, а также сделать ее более адресной, чтобы нормализовать ситуацию на жилищном рынке. Льготная ипотека ускорила рост цен на жилье в новостройках, а разница между ценой «квадрата» в новостройках и вторичкой резко выросла в 1,5 раза. По задумке ВТБ адресность ипотеки сократит спрос, замедлит рост цен, а увеличенный размер субсидий сохранит привлекательность льготной ипотеки и для банков, и для застройщиков.