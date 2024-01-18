Крепись, рубль. Что будет с российской валютой в первом квартале

Аналитик считает, что в первом квартале российская валюта способна укрепиться до 85 за доллар, 93 за евро и 11,7 за юань.

«Ожидаемые торговые диапазоны составляют 85−90 за доллар, 93−98 за евро и 11,7−12,4 за юань. В свои прогнозы на первый квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 87 за доллар, 96 за евро и 12,2 за юань», — отметил Михаил Васильев.

Главным фактором поддержки рубля он назвал указ об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортёров, который действует до 30 апреля. Это будет поддерживать предложение валюты на российском рынке на высоком уровне.

Цены на энергоносители в ближайшие месяцы, вероятно, останутся недалеко от текущих (достаточно высоких) уровней на фоне зимнего отопительного сезона и конфликта на Ближнем Востоке.

В то же время спрос на валюту в первом квартале традиционно падает. Начало года — это низкий сезон деловой активности и пониженный спрос на валюту. В первом квартале снижается спрос на валюту для закупки импорта, для зарубежных туристических поездок, для выплат по внешнему долгу. Кроме этого, в начале года бюджетные расходы также обычно небольшие.

Дополнительную поддержку рублю окажет увеличение предложения валюты на рынке с 15 января за счёт валютных интервенций в рамках бюджетных операций. Банк России с 15 по 31 января будет продавать юани из резервов на 16,7 млрд руб., а с 1 по 6 февраля — на 15,9 млрд руб. в день.

Он полагает, что с 7 февраля объем нетто-продаж валюты в рамках бюджетных операций может снизиться до 9−10 млрд руб. в день.

«Наконец в пользу рубля будут выступать высокие рублевые процентные ставки. Мы ожидаем, что Центробанк в первом квартале сохранит ключевую ставку на текущем высоком уровне 16%. Банки и брокеры фиксируют приток средств на рублевые депозиты и в рублевые облигации под 14−18% годовых», — отметил он.

Кроме этого, высокие рублевые ставки по кредитам снижают кредитование и таким образом уменьшают спрос на импорт (и спрос на валюту).

Сдерживающими факторами для рубля в первом квартале выступают геополитические и санкционные риски, мягкая бюджетная политика, высокая инфляция, риски возможного смягчения обязательной продажи валютной выручки.

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