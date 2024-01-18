Госдума одобрила продление «дачной амнистии» для общего имущества

По нынешним нормам, оформить такое имущество в упрощенном порядке можно было в срок до 1 января 2024 года. Продление предложили первый замглавы Совфеда РФ, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, а также глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников и ряд их коллег.

Как объяснил Турчак, в законопроекте речь идет о постройках, возведенных до 2004 года. По «дачной амнистии» их можно поставить на кадастровый учет и осуществить государственную регистрацию прав в упрощенном порядке.

Что именно упрощается для дачников? Как пояснил сенатор, для оформления достаточно правоустанавливающего документа, декларации, составленной председателем товарищества. С этим документом нужно прийти в МФЦ либо разместить на портале «Госуслуги». И не нужна будет подготовка техплана, отметил сенатор.

«Если такой порядок отменить, то зарегистрировать эти постройки можно будет только через суд, — уточнил Турчак, — поскольку на них зачастую отсутствуют необходимые разрешения».

Его соавтор Павел Крашенинников пояснил, что понимать под общей собственностью. Это, по словам депутата, гаражи, сторожки, водонапорные башни и другие объекты.

Он также разъяснил, почему выбран именно март 2031 года. Дело в том, что это общий срок «амнистии» в отношении садовых и жилых домов граждан и упрощенной бесплатной приватизации земельных участков.

Почему упрощение важно для дачников? По словам Крашенинникова, одна из основных причин проволочек — отсутствие у садовых товариществ оформленных прав на земельные участки, на которых расположены те или иные объекты общего пользования. И далеко не все успели провести сторожки и прочие постройки по «амнистии». Новый закон избавит граждан от тяжб по этому поводу.

«Незарегистрированные дома и строения могут быть признаны самовольными постройками, что грозит их сносом. Важно предоставить возможность официально зарегистрировать строения всем желающим», — подчеркнул Павел Крашенинников.

Между тем работа над упрощением процедур оформления права собственности на недвижимое имущество в Госдуме продолжается. «В настоящее время готовится ряд инициатив, которые проходят согласование в правительстве России, профильных ведомствах и комитетах. В ближайшее время законопроекты будут внесены в Госдуму», — пообещал депутат.

Комментарии

Сергей Алтухов, замглавы комитета ГД по экономполитике:

"В больших городах и агломерациях СНТ фактически стали городскими районами. При этом инженерная инфраструктура здесь не соответствует требованиям городской застройки. Приходится прикладывать массу усилий для передачи сетей на баланс ресурсоснабжающих организаций, чтобы обеспечить жителей светом, решить вопрос с дорогами и другими коммуникациями.

Эта работа еще не завершена, поэтому важно было продлить сроки «дачной амнистии».

Сергей Колунов, член комитета ГД по строительству и ЖКХ:

«Механизм “дачной амнистии” позволил жителям России в упрощенном порядке оформлять право собственности на дома, расположенные в товариществах, и на общее имущество СНТ. За 15 лет его существования под амнистию попали 15 миллионов объектов!

Напомню, амнистию на дома мы уже продлили на 10 лет. Это произошло в 2021 году. Сейчас же мы продлеваем ее действие на общее имущество СНТ. Объекты общего пользования — дороги внутри поселков, водонапорные башни, другие строения и сооружения.

В идеале следовало бы сделать возможность регистрации таких объектов бессрочной, а не регулярно продлевать".

Никита Чаплин, депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья:

"Новый закон освобождает садоводов от бумажной волокиты и судебных разбирательств или споров. Дача — это место для отдыха, поэтому бюрократические сложности важно по максимуму упросить.

Во-вторых, изменения позитивно скажутся в части сохранения и реконструкции зданий и сооружения общего пользования, так как зачастую СНТ не имеют средств для ремонта и улучшения таких объектов. Продление «дачной амнистии» поможет быстрее заняться сбором средств для улучшения объектов, придав им правовой статус.

Еще один важный момент: многие СНТ, которые были созданы давно, обладают объектами, которые имеют историческую и культурную ценность. Например, это памятники или культурные объекты, которые были возведены учеными и художниками, проживающими в этих товариществах. Очень важно защитить и сохранить эти здания, иметь возможность вовремя реставрировать их".