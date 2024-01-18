Глава OMV предупредил о риске остановки транзита российского газа через Украину

По его словам, риск связан с тем, что трубопроводы проходят по территории страны, где «ежедневно идут боевые действия». Кроме того, российские и украинские компании должны будут подписать новый контракт на транзит по истечении текущего года. Как подчеркнул Штерн, у европейских чиновников, бизнесменов и политиков есть большие сомнения в том, что данный договор в итоге будет пролонгирован.

«Риск существует, и он очень высокий. Но мы застраховались от него путем диверсификации. Мы готовы», — подчеркнул руководитель OMV.

В декабре прошлого года министерство климата и энергетики Австрии призвало компанию Gas Connect Austria завершить проект по продлению трубопровода в Германию. С помощью этого проекта страна, как ожидается, сможет снизить зависимость от российского газа.

В конце 2019 года Украина и «Газпром» подписали соглашение о транзите российского газа в Европу, оно действует до 31 декабря 2024 года. The Washington Post писала, что власти Украины лоббируют сохранение транзита газа и нефти из РФ из-за боязни потерять прибыль. Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает маловероятным, что сторонам удастся договориться о продлении контракта. По данным Forbes.ua, украинские власти хотят сделать страну «энергетическим хабом Европы» до 2050 года.