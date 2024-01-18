«Фосагро» выплатила 6,3−6,4 млрд рублей windfall tax со скидкой в 2023 году
По словам руководителя службы по связям с инвесторами компании Андрея Серова, также «Фосагро» выплатила часть введенных осенью курсовых экспортных пошлин.
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По словам руководителя службы по связям с инвесторами компании Андрея Серова, также «Фосагро» выплатила часть введенных осенью курсовых экспортных пошлин.
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Производитель удобрений «Фосагро» выплатил windfall tax в 2023 году примерно в объеме 6,3−6,4 млрд рублей, заявил руководитель службы по связям с инвесторами компании Андрей Серов.
«Если по прошлому году посмотреть, мы заплатили windfall tax со скидкой 50%, это было около 6,3−6,4 млрд рублей», — сказал он в ходе вебинара «Атона».
По его словам, также компания выплатила часть введенных осенью 2023 года курсовых экспортных пошлин.