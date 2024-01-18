10:52 (мск), источник: © РИА Новости

Evofenedex заявила о резком подорожании доставки контейнера из КНР в Европу

ГААГА, 18 янв — РИА Новости. Стоимость перевозки одного контейнера из Китая в Европу в обход Красного моря из-за нападений йеменских хуситов на суда выросла с 1000 до более 4000 долларов, сообщил РИА Новости советник по вопросам морского судоходства нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Каспер Рураде.

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Источник: РИА "Новости"

«В середине декабря — до того, как начался кризис и многие суда стали ходить в обход Красного моря — цены на перевозки были довольно низкие: доставка одного контейнер из Шанхая в Роттердам стоила около 1 тысячи долларов. После начала кризиса стоимость значительно выросла — теперь перевозка одного контейнера стоит выше 4 тысяч долларов», — рассказал в беседе с агентством Рураде.

По его словам, также наблюдается рост цен на дополнительные расходы и страхование контейнеровозов.

«Если до кризиса страхование составляло 0,8% от стоимости морского судна, то теперь это почти 1%. Таким образом, если стоимость судна оценивается в 100 миллионов долларов, то 1% от этой суммы — то есть цена страховки — это 1 миллионов долларов. И это гораздо больше, чем платили раньше», — отметил советник по вопросам морского судоходства.

Еще одна проблема, как сообщил Рураде, заключается в подорожании страхования перевозимых на кораблях грузов, которое требуется на случай затопления судна.

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