Evofenedex заявила о резком подорожании доставки контейнера из КНР в Европу

«В середине декабря — до того, как начался кризис и многие суда стали ходить в обход Красного моря — цены на перевозки были довольно низкие: доставка одного контейнер из Шанхая в Роттердам стоила около 1 тысячи долларов. После начала кризиса стоимость значительно выросла — теперь перевозка одного контейнера стоит выше 4 тысяч долларов», — рассказал в беседе с агентством Рураде.

«Если до кризиса страхование составляло 0,8% от стоимости морского судна, то теперь это почти 1%. Таким образом, если стоимость судна оценивается в 100 миллионов долларов, то 1% от этой суммы — то есть цена страховки — это 1 миллионов долларов. И это гораздо больше, чем платили раньше», — отметил советник по вопросам морского судоходства.