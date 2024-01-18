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ЦБ повысил официальные курсы валют на 19 января

Центробанк РФ снова повысил официальные курсы валют. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.
Рубль
Источник: Freepik

Курс доллара США на 19 января установлен на уровне 88,66 рубля, евро — 96,59 рубля, юаня — 12,25 рубля. В четверг курсы составили 88,35 рубля, 96,05 рубля и 12,19 рубля соответственно.

В декабре российская валюта значительно ослабла. Причин этому было несколько: выкуп активов у нерезидентов, сезонный спрос на валюту и низкие цены на нефть. Падению курса рубля также способствовала экспирация фьючерсных контрактов.

Накануне ЦБ раскрыл, какой объем валюты продали крупнейшие российские экспортеры за декабрь 2023 года. Сами россияне в прошлом месяце купили валюты на рекордные 179 млрд рублей. Практически весь этот объем пришелся на доллары и евро.

Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал «Газете.Ru» о самых простых способах защитить деньги от инфляции.

До этого Минэкономразвития РФ отчиталось об инфляции за неделю.