ЦБ повысил официальные курсы валют на 19 января

Накануне ЦБ раскрыл, какой объем валюты продали крупнейшие российские экспортеры за декабрь 2023 года. Сами россияне в прошлом месяце купили валюты на рекордные 179 млрд рублей. Практически весь этот объем пришелся на доллары и евро.