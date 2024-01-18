АБР просит изменить налогообложение кредитов от работодателей

Ассоциация банков России (АБР) направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть систему налогообложения по кредитам, которые сотрудники банков и других организаций получают от работодателей. В связи с повышением ключевой такие заемщики вынуждены платить налог, размер которого сопоставим с платежами по обычному кредиту, сообщили «Известия».

Сотрудники банков часто берут льготную ипотеку в тех кредитных организация, где они работают. Такие кредиты могут быть беспроцентными или по низкой ставке. Согласно действующему законодательству, в этом случае заемщики обязаны платить налог на полученную материальную выгоду, который рассчитывается с разницы между процентной ставкой по кредитному договору и значения в ⅔ ставки рефинансирования на текущий год. По Налоговому кодексу эта материальная выгода облагается налогом в 35%.

АБР в своем письме отмечает, что с 2021 года до 1 января 2024 года на такие налоговые выплаты действовал мораторий, но сейчас сотрудники организаций обязаны платить налог на выгоду. В качестве примера в письме АБР приводится случай, когда сотрудник, взявший дальневосточную ипотеку, должен будет уплатить налог в размере 270 тысяч рублей в год.

Для решения этой проблемы Ассоциация банков России предложила правительству освободить от уплаты налога на материальную выгоду сотрудников, взявших кредит по льготной программе (IT, семейная, дальневосточная и т. д. ), а также фиксировать значение ключевой ставки на момент выдачи кредита, чтобы обезопасить заемщика от ее резких колебаний.

В пресс-службе правительства подтвердили получение письма от АБР, оно было отправлено на рассмотрение в Минфин. В пресс-службе Министерства финансов же заявили, что поддерживают предлагаемые АБР изменения и рассматривают внесение соответствующих поправок в процессе работы над основными направлениями налоговой политики.