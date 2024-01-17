Яйца в России подешевели впервые с июня 2023 года

«Цены производителей на куриные яйца снижаются третью неделю подряд. Так, по состоянию на 17 января за минувшую неделю они сократились на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории соответственно. Как и ожидалось, динамика стоимости яйца в оптовом сегменте отражается и на рознице, что подтверждают данные Росстата. По оценке, этот тренд сохранится в ближайшей перспективе», — сообщила журналистам пресс-служба Минсельхоза (цитата по ТАСС).

Среди продовольственных товаров Росстат за отчетный период зафиксировал рост цен, в частности, на огурцы (3%), помидоры (2%), капусту белокочанную (1,9%), свеклу столовую (1,7%), бананы (1,5%), картофель (1,4%), лук репчатый и морковь (1,2%). Снизились цены на куриное мясо (-0,9%), свинину, сосиски, сардельки, макаронные изделия (-0,2%), сахар-песок и черный чай (-0,1%), следует из оценки госслужбы.

Из числа непродовольственных товаров цены за пять дней выросли, в частности, на следующие медикаменты: корвалол (1,1%), аллохол (0,7%), валидол и эргоферон (0,6%), комбинированные анальгетики и ренгалин (0,5%), нимесулид (0,4%). Среди товаров первой необходимости Росстат зафиксировал рост цен на сухие корма для домашних животных (0,5%), туалетную бумагу и туалетное мыло (0,2%), зубные пасты, гигиенические прокладки и спички (0,1%). Снизились цены на стиральные порошки (-0,3%), детские подгузники (-0,2%), пеленки для новорожденных и хозяйственное мыло (-0,1%), сообщила служба.

Среди остальных непродовольственных товаров цены, по оценке Росстата, выросли, в частности, на женские колготки (1,1%), телевизоры (0,8%), мужские носки (0,7%), смартфоны, электропылесосы, кроссовки для взрослых (0,6%), детские кроссовки (0,4%), древесно-стружечные и ориентированно-стружечные плиты, джинсы и футболки детские (0,3%). Цены на бензин и дизельное топливо с 10 по 15 января в среднем практически не изменились, утверждается в сообщении Росстата.

В сфере услуг статистическая служба зафиксировала рост цен на путевки в дома отдыха и пансионаты (2,1%), санатории (1%), проживание в четырех- и пятизвездочных гостиницах (0,3%) и мотелях (0,1%). Средняя стоимость проезда в метро увеличилась на 0,9%, в городском автобусе и троллейбусе — на 0,3%. Росстат также сообщает о росте средней платы за жилье по России на 0,3%. Стоимость перелета в экономклассе снизилась с 10 по 15 января на 4,4%. Среди остальных услуг цены за отчетный период выросли на мойку легкового автомобиля (0,8%), модельную женскую стрижку (0,3%), модельную мужскую стрижку (0,2%) и ремонт телевизоров (0,1%), сообщает Росстат.

В декабре прошлого года яйца стали одним из наиболее подорожавших продуктов в России — их цена поднялась на 10−20% в 46 регионах страны. Как отмечает Росстат, по итогам декабря прошлого года яйца подорожали на 61,35% год к году. Президент России Владимир Путин объяснил рост цен повышенным спросом.

В качестве мер по борьбе с ростом цен на яйца Россия начала, в частности, их поставки из Турции, Азербайджана и Белоруссии. Первая партия из Азербайджана поступила 19 декабря 2023 года. Из Турции — 3 января. Белоруссия с 1 по 9 января 2024 года поставила 11,7 млн штук куриных яиц. 14 января Россельхознадзор сообщил, что Азербайджан поставил в Россию 2,1 млн яиц.