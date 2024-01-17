Все факторы против: что будет с экономикой Китая в 2024 году

По итогам 2023 года рост ВВП Китая составил 5,2%, что несколько выше официальной цели (около 5%), рост заметно ускорился по сравнению с 2022 годом (3,0%) на фоне восстановления после отмены антиковидных ограничений. Однако в 2024 году в отсутствие трамплина в виде восстановительного роста после выхода из антиковидных ограничений этот результат уже будет трудно повторить. Международное рейтинговое агентство Moody’s в конце 2023 года ухудшило прогноз суверенного кредитного рейтинга КНР со «стабильного» до «негативного», отмечая риски, связанные с использованием Китаем финансовых стимулов для поддержки закредитованных местных органов власти и усиливающийся спад в сфере недвижимости. По данным МВФ, в 2022 году долг местных органов власти достиг 92 трлн юаней, или 76% ВВП Китая, по сравнению с 62,2% в 2019 году. Moody's ожидает, что рост ВВП Китая замедлится до 4% в 2024—2025 годах и составит в среднем 3,8% в год в 2026—2030 годах.

S&P Global Ratings сравнивает текущую ситуацию в Китае с экономической стагнацией в Японии после того, как в 1991 году в Японии лопнул пузырь на рынке недвижимости. В последнее время стали появляться рассуждения экспертов о рисках «японизации» китайской экономики, но на более низком уровне благосостояния населения. В свою очередь, консенсус-прогноз Reuters предполагает замедление роста экономики Китая до 4,6% в 2024 году и до 4,5% в 2025 году.

На экономическую активность в Китае давят как циклические факторы: слабая потребительская активность, кризис на рынке недвижимости, сокращение иностранных инвестиций, — так и более долгосрочные структурные явления: избыточно высокая доля инвестиций в ВВП, поддерживаемая высокой долговой нагрузкой бизнеса и местных администраций, старение населения и сокращение его численности второй год подряд.

Один из индикаторов слабого внутреннего спроса и избытка производственных мощностей — дефляция. За весь год индекс потребительских цен вырос лишь на 0,2% (худший результат с 2009 года), а индекс цен производителей упал на 3% (самое сильное снижение с 2015 года).

Геополитическая напряженность в отношениях с США, санкционные ограничения, возврат производственных цепочек в развитые или политически более близкие развивающиеся страны негативно отразилась на структуре внешней торговли Китая в 2023 году, его экспорт за год сократился на 4,6% (первое снижение с 2016 года), а импорт — на 5,5%; экспорт в США и ЕС упал более чем на 10%.

Вопреки ожиданиям многих участников рынка, Народный Банк Китая в понедельник не стал снижать стоимость среднесрочного кредитования для банков, увеличив объем вливаний ликвидности в финансовую систему. На следующей неделе НБК будет проводить очередное заседание по базовым процентным ставкам на 1 год и 5 лет. Кроме того, центробанк использует нормативы обязательного резервирования как инструмент монетарной политики, недавно представитель регулятора намекал на возможность их дальнейшего снижения.

В конце 2023 года китайские лидеры обещали проактивную фискальную политику в 2024 году для поддержки роста экономики около 5%. Для финансирования расходов планируются специальные выпуски суверенного долга и долгов местных администраций. Мы ожидаем, что правительство продолжит стимулировать рост экономики, а НБК продолжит поддерживать низкие процентные ставки и может еще немного их снизить. Рост ВВП Китая в 2024 году, по нашей оценке, может составить 4,5−5%.