Турецкие банки отказываются взаимодействовать с российскими

Турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь санкций, рассказали источники «Ъ» на финансовом рынке и подтвердили участники внешней торговли. Речь идет как о разрыве корреспондентских отношений, так и о приостановке обработки платежей без формального закрытия договоров. Один из источников «Ъ» уточняет, что «есть исключения — например, в отношении дочерних иностранных банков в России».

Один из собеседников «Ъ» говорит, что сложности возникли давно, но в конце декабря ситуация резко обострилась, распространившись почти на все турецкие банки.

Среди крупных участников расчетов с РФ источники «Ъ» называют Nurol Bank, с которым работали около 40 отечественных кредитных организаций, и Emlak Bank. Корсчета российских банков в Турции открывались в лирах, долларах и других валютах — отдельные банки принимали платежи в рублях.

«Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и, например, в Китае», — подчеркивает один из собеседников «Ъ». В кредитных организациях РФ и Турции не ответили на запросы «Ъ».

Глава «Оптималог» Георгий Властопуло отмечает, что «проблемы с Турцией начались с лета», а в отношениях с Китаем «это пока точечные истории». По словам президента таможенно-логистического брокера KBT Юлии Шленской, серьезные проблемы начали возникать в конце декабря.

В частности, «банки в Турции взяли паузу и не осуществляют денежные переводы из России и в страну. Менеджеры сообщают, что сейчас ни один платеж из России не будет принят: лиры, рубли — не важно».

Как поясняет руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша, турецкие банки, ужесточившие контроль после введения 12-го санкционного пакета ЕС, при проведении платежей в лирах стали требовать больше данных и документов для подтверждения отсутствия санкций против всех участников цепочки, импортируемые товары не должны находиться в санкционных списках.

Директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев отмечает, что «не проходит даже оплата услуг». По его словам, все банки требуют указания конечных получателей и декларацию на товар с кодами ТН ВЭД: «Сейчас только один из турецких банков пропускает платежи в качестве корреспондента. Но при количестве платежей более 50 в день заявки исполняет несколько дней».

Проблемы в расчетах с Китаем, уточняет гендиректор транспортной компании Delko Санджар Ашуралиев, начали возникать еще в ноябре, в декабре такие случаи участились: «Оплата грузоперевозок, если плательщик не является резидентом страны, проходит долго. По последним данным, срок поступления денежных средств достигает недели».

Между тем Дмитрий Суховерша утверждает, что в российских рублях в турецкие банки «платежи возможны, но валюта не пользуется большим спросом». Соучредитель СЛК Дмитрий Аржаных отмечает, что у компании небольшой объем платежей в Турцию (в лирах) и достаточно крупный — в Китай, но пока ни там ни там проблем не было.

То же говорит и гендиректор ModernWay Николай Ольшанский: «В адрес китайских контрагентов все платежи мы проводим в юанях. С проблемами пока не сталкивались».

Версию об отказе от сотрудничества с Россией под давлением США подтвердил и председатель Ассамблеи экспортеров Турции (TIM) Мустафа Гюльтепе. «С момента выхода указа президента США Джо Байдена о применении вторичных санкций в отношении банков, содействующих российским (подписан 22 декабря 2023 года.— “Ъ”), Турция стала одной из первых стран, банки которых стали закрывать корреспондентские отношения с РФ… отключения от долларовых платежей не хочет ни один банк», — признает один из российских банкиров.

Это довольно жесткий рычаг, считает председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов, ведь «попадание турецкого банка в санкционный список США означает, что из него побегут и местные клиенты в Турции». Эксперт подчеркивает, что до сих пор страна «была одним из немногих окон, хотя и не столь широких, однако там не боялись работать с Россией».

Развитие СПФС (российский аналог SWIFT) проблему полностью не решает, поскольку платежи по ней проводятся в рамках корреспондентских отношений, уточнил господин Достов.

«В то же время пока решения о корреспондентских отношениях, приеме и проведении платежей принимает каждый конкретный банк, исходя из своего собственного понимания ситуации, риск-политики и комплаенса», — подчеркивает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Это не первые проблемы во взаимоотношениях российских организаций с турецким рынком и финансовыми организациями. До сих пор тревожные ситуации не оборачивались катастрофами. Так, в марте 2023 года Турция серьезно ограничивала транзит санкционных товаров в Россию: таможня начала отклонять транзитные декларации на санкционные грузы. Однако потом транзит с некоторыми оговорками был восстановлен.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров полагает, что Турция все еще «заинтересована в выполнении роли товарно-транспортного хаба между РФ и Европой, плюс собственный экспорт». По мнению эксперта, за текущим кризисом расчетов стоит «какая-то очередная игра». Мустафа Гюльтепе также намекнул, что ситуация «в ближайшее время должна улучшиться». Юлия Шленская, ссылаясь на слова контрагентов, говорит, что «до конца января будет какое-то решение».

Если риски окажутся для турецких банков слишком велики, единственным эффективным вариантом, по мнению участников финансового рынка, станет налаживание расчетов с Турцией через банки третьих стран, в том числе СНГ.

Роман Прохоров поясняет, что «есть достаточно много способов проведения платежей через дружественные юрисдикции Армении, Киргизии и т. п. ». Можно использовать при этом компании из других стран в качестве платежных агентов, чтобы «убрать российский след». «Это, конечно, несколько удорожает расчеты, но позволяет их провести», — полагает он. Господин Беликов согласен, что полной остановки торговли между странами не произойдет, поскольку поставки товаров, которые не находятся под санкциями и не обладают двойным назначением, не ограничиваются.