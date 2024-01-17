Суд назначил Amazon 200 млн рублей оборотного штрафа за отсутствие филиала в РФ

«Суд постановил признать виновной компанию Amazon Web Services, Inc. (подразделение головной компании Amazon — прим. ТАСС) по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ (осуществление иностранным юрлицом деятельности в интернете на территории РФ без размещения электронной формы для направления обращений российских граждан и организаций, либо без создания филиала, открытия представительства, учреждения российского юрлица) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 200 469 997 рублей», — огласила решение судья Александра Михалева.

Как сказано в материалах дела, причиной привлечения компании к административной ответственности стало то, что она работала в России без открытия филиала или представительства. Согласно закону, по этой норме юридическим лицам грозит штраф в размере от 1/15 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год. Суд в среду рассматривает аналогичные протоколы в отношении еще 10 зарубежных компаний.

В сентябре прошлого года Роскомнадзор обязал помечать компании Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, Amazon Web Services, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean как нарушителей законов России. Поводом послужило нарушение ими законодательства о деятельности иностранных лиц в интернете на территории РФ. Согласно нему, компании должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить форму обратной связи для российских граждан и организаций и открыть представительство в России.

Amazon Web Services — коммерческое публичное облако, которое было запущено головной компанией Amazon в 2006 году. Оно предоставляет платные услуги по хранению данных и обеспечению взаимодействия между различными приложениями.

Amazon неоднократно привлекали в России к административной ответственности за отказ удалить запрещенную информацию. Так, в октябре 2022 года компании был назначен штраф 3 млн рублей за отказ удалить из одной из связанных с ней соцсетей репосты с запрещенного в РФ сайта Hydra, где содержится информация об изготовлении и продаже наркотиков. Также Amazon была оштрафована на 1 млн рублей за публикацию на своих ресурсах материалов с пропагандой суицида.