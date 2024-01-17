Saudi Aramco вложит в свой фонд венчурных инвестиций $4 млрд

Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) увеличит собственный фонд глобальных венчурных инвестиций Aramco Ventures более чем в два раза — на $4 млрд. Об этом сообщила компания.

«Это придаст решающий импульс для компаний, находящихся на различных этапах развития по всему миру, а также будет способствовать достижению собственной долгосрочной цели Aramco», — отметил исполнительный вице-президент по технологиям и инновациям Saudi Aramco Ахмад Аль Ховайтер.

Ранее Aramco Ventures управляла тремя венчурными фондами с общим объемом в $3 млрд. Цифровой/промышленный фонд в $500 млн инвестировал в технологии. Фонд благосостояния с $1 млрд вкладывал «в революционные технологические компании за пределами энергетического сектора». Фонд устойчивого развития, размер которого составлял $1,5 млрд, направлял средства в проекты, которые могли бы помочь Aramco сократить объем выбросов газа к 2050 году.

Как уточняет Aramco, суммарный объем ее венчурного достигнет $7,5 млрд. Из них $500 млн приходятся на фонд венчурного капитала Wa’ed Ventures, который специализируется на стартап-экосистеме в Саудовской Аравии.