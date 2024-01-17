Российский рынок акций демонстрирует разнонаправленную динамику

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует разнонаправленную динамику, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 174,87 пункта (-0,14%), долларовый индекс РТС снижался 0,42%, до 1 136,56 пункта.

По данным биржи на 10:28 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,04% и находится на уровне 3 180,88 пункта, индекс РТС снижался на 0,68%, до 1 064,73 пункта.

В то же время курс доллара на торгах Мосбиржи рос на 0,4%, до 88,2 рубля, евро находился на отметке в 95,8 рубля (+0,16%). Юань торговался на уровне 12,169 рубля (+0,4%).