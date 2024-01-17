Путин рассказал об историческом рекорде по строительству жилья в России
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В России в 2023 году ввели рекордное количество жилья, сообщил Владимир Путин на совещании с членами правительства.
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В России в 2023 году ввели рекордное количество жилья, сообщил Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Что касается стройки, несколько раз возвращались к этому вопросу: 110,1 миллиона квадратных метров — ввод жилья у нас. Это, конечно, абсолютный рекорд, ничего подобного в истории России пока не было. Я хочу строителей с этим поздравить.
Этот результат превзошел прогноз вице-премьера Марата Хуснуллина, который в конце декабря сообщил, что объем введенного жилья в России по итогам года составит рекордные 107−108 миллионов квадратных метров, из которых 51 миллион — многоквартирные дома.
Говоря о темпах роста индивидуального строительства, зампред правительства отмечал, что на них положительно повлияла социальная газификация.
Сегодня на заседании Госдумы Хуснуллин сообщил, что обеспеченность жильем в стране к концу 2036 года достигнет 36−38,5 квадратного метра на человека. Сейчас этот показатель находится на уровне 27 «квадратов». После 2030-го строительная отрасль выйдет на стабильный ввод 120 миллионов квадратных метров в год, указал вице-премьер.