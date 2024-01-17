16:46 (мск), источник: Frank Media

Первый аукцион по размещению ОФЗ в 2024 году не состоялся

Второй аукцион был признан несостоявшимся в связи с с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

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Источник: РИА "Новости"

Один из двух аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 17 января 2024 года Минфином был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен, следует из сообщения Минфина.

Еще один аукцион, который также прошел в среду, состоялся: Минфину удалось разместить ОФЗ на 97 млрд рублей. Объем спроса при этом составлял 137,2 млрд рублей. Дата погашения по данным бумагам была установлена на 19 мая 2038 года.

Ранее сообщалось, что Минфин планирует в первом квартале 2024 года разместить облигации федерального займа на 800 млрд рублей. Всего было запланировано 11 аукционных дней — по четыре в феврале и марте, три — в январе. Ведомство планировало разместить за этот период облигации со сроком погашения до 10 лет включительно на 200 млрд рублей, а также бумаги со сроком погашения от 10 лет на 600 млрд рублей.

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