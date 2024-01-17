Новая беда кофеманов: Вьетнам сокращает экспорт робусты

На внутреннем рынке Вьетнама цены на робусту уже достигли рекордных высот, но фермеры не спешат продавать все свое кофейное зерно и ждут дальнейшего подорожания. Чтобы покрыть расходы и получить прибыль, они продают фрукты, например, дуриан, сообщил глава Ассоциации кофе Буон Ма Тхуот в провинции Дак Лак Тринх Дук Миня (регион является одним из основных производителей кофе).

Такого тренда на накопление запасов фермерами еще не было, отметил в свою очередь Фан Хунг Ань, генеральный директор компании-экспортера Quang Minh Coffee Trading. При это нынешний сезон стал самым сложным с тех пор, как собеседник начал заниматься этим бизнесом в 1994 году.

«Цены на фрукты в кофейных провинциях выросли, поэтому фермеры пытаются продать их в первую очередь, чтобы покрыть свои расходы на жизнь и производство», — отметил он.

Сбор урожая во Вьетнаме в 2023−24 годах почти завершен: в среднем экспортеры и трейдеры кофе оценили в беседе с Bloomberg объем в 1,66 млн тонн зерна. Это в пределах декабрьских ожиданий рынка и примерно на 7% меньше, чем годом ранее.

Фьючерсы на сорт кофе робуста на бирже Лондона также торгуются на максимумах: из-за дефицита предложения с октября они выросли на 30%.

Как объяснил Тран Тхи Лан Ань, заместитель директора компании-экспортера Vinh Hiep Co, покупатели закупили меньше бобов из Вьетнама, так как военные действия в Красном море привели к росту стоимости фрахта.

После резкого роста цен на робусту некоторые вьетнамские фермеры отказались от обязательств по продаже бобов, взятых в начале сезона. Это связано с опасениями потери прибыли в случае, если цена вырастет снова, до 100 000 донгов ($4.08) за килограмм. Это на 40% выше текущей внутренней цены.

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