Инвесторы недовольны: в чем кроются главные проблемы Китая

ВВП Китая в последнем квартале 2023 года вырос на 5,2% в годовом сравнении, ниже прогноза большинства аналитиков, которые ждали 5,3%.

В целом за 2023 год китайская экономика выросла на 5,2%, до рекорда в 126,1 трлн юаней (около 17,7 трлн долларов), следует из данных Национального статбюро КНР.

Доходы населения выросли на 6,3%, инвестиции — на 3%, розничные продажи — на 7,2%. Стабилизировались цены на жилье, инфляция составила 0,2%, безработица снизилась с 5,6% до 5,2%. При этом население сократилось на 2 млн человек за прошлый год — больше умерло, чем родилось второй год подряд — до 1,4 млрд человек.

Си Цзиньпин в своем выступлении призвал развивать сильный финансовый сектор Китая с учетом национальных особенностей, которые «больше соответствуют национальным условиям Китая и фундаментально отличаются от западной финансовой модели».

«Рост достигнут с большим трудом», — заявил глава Нацбюро статистики Кан И на пресс-конференции в Пекине. По его словам, в 2024 году экономика столкнется со сложными внешними условиями и недостаточным спросом.

После публикации статданных китайские индексы на биржах в Шанхае и Гонконге рухнули на 5% и остались примерно на этом уровне, потеряв весь рост за прошлый год, согласно данным биржи к 16:00 мск.

Курс юаня снизился менее чем на 1% (с конца прошлого года на 3%), цена акций ведущих китайских компаний в Гонконге упала на 5−9% до пятилетнних минимумов. Индекс Hang Seng упал до 15 170 пунктов. Хуже было только во время кризиса 2008−2009 года. До такого уровня индекс падал и в октябре 2023 года — к моменту публикации прогнозов Всемирного банка, когда начали расти опасения в замедлении роста второй в мире экономике.

Всемирный банк в январе опубликовал новый прогноз роста экономики Китая: в 2024 году — на 4,5% (в июне была оценка 4,6%), а в 2025 году рост замедлится до 4,3% (4,4%). До пандемии ВВП Китая уверено рос на 6% и выше каждый квартал. Банк снизил и прогноз по росту экономики еврозоны в 2024 году с 1,3% до 0,7% и с 2,3% до 1,6% в 2025 году. В 2023 году рост европейской экономики составил 0,4%. Прогноз роста экономики США в 2024 году улучшен с 0,8% до 1,6% и снижен с 2,3% до 1,7% в 2025 году. В 2023 году экономика США, крупнейшая в мире, выросла на 2,5% по оценке ВБ.

Проблемы Китая

«Более точная китайская статистика выйдет 28 февраля — сейчас все очень приблизительно», — отметил в беседе с Финансами Mail.ru Андрей Островский, профессор, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, Центра изучения современного Китая. Его прогноз роста ВВП совпал с предварительной оценкой Национального статбюро КНР. Он посоветовал не смотреть на реакцию бирж после публикации статистики, а смотреть на производство, рост экономики.

Китаевед назвал три основные проблемы Китая, которые не решаются в ближайшие 20 лет, и мешают его развитию.

Во-первых, демография. Китай был страной с самым большим населением, а теперь примерно столько же живет в Индии. Трудоспособное население сокращается, «работать уже стало некому».

Во-вторых, при растущем спросе и экономике Китаю не хватает энергоресурсов, прежде всего нефти. Для постоянного роста ВВП во время растущего спроса на китайскую продуцию нужно развивать энергетику — одно без другого не может расти.

«Производство электроэнергии должно быть примерно на 2% выше темпов прироста ВВП. Если это условие будет соблюдаться, то ВВП будет расти», — отметил Андрей Островский.

В-третьих, экология, рост производства ухудшает экологию. «Третья проблема самая страшная», — считает экономист. Поэтому растут расходы, госдолг вырос до 77% от ВВП с 34% ВВП в 2010 году.

К 2027 году госдолг Китая превысит 100% внутреннего валового продукта, прогнозирует европейское рейтинговое агентство Scope Ratings.

Высокие требования инвесторов

Все слишком требовательно относятся к темпам роста китайской экономики. Нужно смириться с тем, что Китай все ближе становится к развитым странам, для которых в принципе не характерны высокие темпы роста. Дарья Соколан к.э.н., замдекана экономического факультета РУДН

«ВВП Китая по итогам 2023 года достиг 17,69 трлн долларов и такой объем внутреннего валового продукты каждый год увеличивать становится все сложнее, — отметила Дарья Соколан, к.э.н., замдекана экономического факультета РУДН (Российский университет дружбы народов). — Главная задача Китая — сохранить уже имеющийся ВВП и перестраиваться на рельсы развитой страны — стимулировать внутренние инвестиции, заниматься высокими технологиями, образованием граждан. У Китая явно есть потенциал, есть производственные мощности, крупные банки, огромные золотовалютные резервы в размере более трех трлн долларов, а также собственные транснациональные корпорации, способные вести активную инвестиционную деятельность за рубежом».