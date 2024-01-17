Инфляция, выборы, AI: о каких главных рисках говорят финансисты на Давосском форуме

Во вторник, 16 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась макроэкономическая сессия под названием «Не упуская из виду финансовые уязвимости», где ведущие экономисты выделили главные риски и проблемы, с которыми мировой экономике придется считаться в этом году.

Один из ключевых рисков для мировой экономики, который выделили участники сессии, — проблема высоких процентных ставок и сохраняющейся устойчивой инфляции, в том числе крупнейшей экономике мира — США.

«Возможно, США в этом году столкнутся с ростом инфляции, но в то же время и со снижающимся экономическим ростом. Мы можем стать свидетелями первой с 1980-х ситуации, когда ФРС придется прибегать к по-настоящему болезненным решениям для снижения инфляции, что в первую очередь отразится на росте экономики США», — отметил директор по инвестициям в одной из крупнейших компаний по управлению активами Bridgewater Associates Грег Йенсен.

Йенсен напомнил, что финансовая система США по итогам прошлого года показала себя на удивление устойчивой к высоким процентным ставкам. «Тем не менее прогнозы инвесторов по поводу серии снижений процентных ставок в этом году могут оказаться рискованными и преждевременными», — предупредил он, имея ввиду, что финансовые рынки прогнозируют шесть сокращений ставки в этом году, в то время как ФРС в своем плане закладывает лишь три. Главная причина сомнений Йенсена — инфляция. «В какой-то момент мы поймем, что не так-то просто стабилизироваться на целевом уровне инфляции в 2%, которого добиваются центральные банки, и поэтому оптимизм в отношении ставок, в частности в США, преувеличен», — резюмировал эксперт.

Сохраняется вероятность, что основная неопределенность в этом году будет исходить из-за пределов США, указал президент и гендиректор финансовой компании State Street Рональд О’Хэнли. «Основные риски этого года будут в первую очередь связаны с внешней политикой США, а не внутренней», — считает он. В первую очередь речь идет о действующих военных конфликтах и роли, которую США в них занимают, объясняет он.

США до сих пор тратят огромные суммы из бюджета, в том числе и на поддержку воюющих стран. На фоне потенциальных проблем с ростом инфляции, подобные вливания средств из бюджета могут быть поставлены под вопрос в этом году. Рональд О’Хэнли президент и гендиректор финансовой компании State Street

Тренд на деглобализацию и фрагментацию мировой экономики сохранится в этом году, продолжает О’Хэнли. «Китай так и не стал лидером мировой экономики в 2023 году, как прогнозировали многие экономисты в начале прошлого года. И сложно сказать, что китайскую экономику ждет лучшая картина по итогам этого года», — говорит эксперт.

Ведущие западные экономики буду сталкиваться с демографическими проблемами из-за стареющего населения в США и ЕС.

«Эта ситуация будет давить на рост развитых экономик в долгосрочной перспективе. Ведущим экономическим державам, а именно США, Китаю и ЕС, со временем станет все сложнее привлекать работников в проблемные сектора, в том числе и из-за деглобализации и современных миграционных ограничений», — резюмирует финансист.

Другим важным риском, которому уделили много внимания в рамках сессии, стали выборы по всему миру. «В этом году мы поставим рекорд. Впервые в истории по всему миру одновременно состоятся так много выборов. Около 60% ВВП всего мира столкнутся с президентскими/партийными выборами в течение 2024 года», — сказала президент Нью-Йоркской фондовой биржи Линн Мартин. По ее мнению, такие события могут усложнить коммуникацию и принятие решений в рамках ОПЕК+, ЕС, БРИКС и т. д. , что повысит глобальный уровень неопределенности.

Реализации серьезных политических рисков можно ожидать в 2025 году, когда победившие политические силы приступят к реализации своих программ, предполагает глава сингапурского фонда GIC Private Limited Лим Чоу-Киат. «Сложно предположить, кто и в какой стране окажется победителем по итогам выборов. Однако точно можно сказать одно: эти события рано или поздно приведут к возникновению внезапных глобальных шоков», — указывает он.

Наконец, участники сессии видят риски и в злоупотреблении технологией искусственного интеллекта.

«Несмотря на то что я смотрю на возможности искусственного интеллекта (ИИ) с большим энтузиазмом, самый легкий путь использования этой технологиии — это использовать ее в разрушительных целях. И возможно, что в этом году мы увидим использование ИИ для таких целей: в сфере кибербезопасности, политического хакинга и т. д. », — рассуждал Йенсен из Bridgewater.

«Развитие искусственного интеллекта приведет к росту волатильности на финансовых рынках. Будет расти количество взломов, в сети будет распространяться огромное количество дезинформации в совершенно разных отраслях», — предупредила Мартин. Уже сейчас мы наблюдаем большое количество случаев потерь данных, даже крупными корпорациями, говорит О’Хэнли. «Чтобы защитить простых граждан и частный бизнес, мы должны наладить системы для защиты информации, которые будут предотвращать большее количество взломов. И ответственность за разработку подобных систем должны взять на себя государства. Однако пока что даже в США нет и подобия таких систем, что, безусловно, проблема», — резюмировал он.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259121&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.