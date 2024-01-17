Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2023 год выросла в пять раз

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2023 год выросла в пять раз, до 1,493 трлн рублей, следует из отчетности кредитной организации.

«Чистая прибыль “Сбера” за 12 месяцев 2023 года составила 1 493,1 млрд рублей при рентабельности капитала в 24,7%. В декабре “Сбер” заработал 115,6 млрд рублей чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 21%», — указано в материалах банка.

По итогам 2022 года Сбербанк получил 300 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ.

Чистый процентный доход банка за 12 месяцев вырос на 36,6% в годовом сравнении, до 2,3 трлн рублей. В декабре чистый процентный доход вырос на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достиг 223,5 млрд рублей. Чистый комиссионный доход за год увеличился на 16,6% в годовом исчислении, до 716 млрд рублей — в основном за счет роста объемов эквайринга и доходов от расчетно-кассового обслуживания. В декабре чистый комиссионный доход составил 80,4 млрд рублей (рост на 19,3%).

Кредиты и депозиты

Согласно данным отчетности, розничный кредитный портфель Сбербанка возрос в декабре на 0,3%, или на 29,4% с начала года, и составил 15,6 трлн рублей. Портфель жилищных кредитов увеличился на 3,2% за месяц, или более чем на 40% с начала года (без учета секьюритизации), и превысил 10,1 трлн рублей.

Корпоративный кредитный портфель превысил 23,3 трлн рублей и вырос на 1,2% в декабре (+1% без учета валютной переоценки), или на 24,3% с начала года (+18,4% без учета валютной переоценки). Качество кредитного портфеля улучшилось — доля просроченной задолженности снизилась за месяц с 2% до 1,9%.

Средства физических лиц составили 22,6 трлн рублей, увеличившись в декабре на 5,7% (+5,6% без учета валютной переоценки), или на 23,5% с начала года (+20,6% без учета валютной переоценки), на фоне роста доходности по рублевым вкладам вслед за повышением ключевой ставки Банка России.

Средства юридических лиц составили 10,9 трлн рублей и снизились на 0,9% за декабрь (-1,1% без учета валютной переоценки) в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка. С начала года рост средств юридических лиц достиг 24,5% (18,2% без учета валютной переоценки).