ЦБ объяснил причины снижения курса рубля в декабре

Как сообщается в обзоре ЦБ, снижение рубля объясняется также влиянием операций по выкупу прав собственности у компаний из недружественных стран. «Данные факторы наряду с опасениями по поводу усиления санкционного давления способствовали возникновению краткосрочных периодов дефицита на рынке однодневных биржевых валютных свопов», — уточнил регулятор.

Из 179 млрд руб. нетто-покупок, совершенных россиянами в прошлом месяце, на биржевом рынке были приобретено валюты на 90,2 млрд руб., через крупнейшие банки — на 88,8 млрд руб. ЦБ отмечает, что основными продавцами валюты на рынке оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО), занимающиеся реализацией валютной выручки экспортеров. За прошлый месяц они реализовали нетто-продажу валюты на Мосбирже на 588,2 млрд руб. В ноябре 2023 года этот показатель был ниже на 14%.

По данным регулятора, объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами в декабре увеличился до $14,8 млрд, что на 6,6% больше, чем в ноябре ($13,9 млрд).

Ранее ЦБ сообщал, что в ноябре 2023 года спрос россиян на наличные рубли снизился, а иностранная валюта набрала популярность. На 1 декабря ее объем на руках населения в пересчете на рубли составил 8,6 трлн руб. (или $96,8 млрд в долларовом эквиваленте по курсу ЦБ на 1 декабря). По оценке ЦБ, в ноябре месячный прирост объема операций с наличной иностранной валютой составил 83 млрд руб.— максимум с марта 2022 года.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456260170&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.