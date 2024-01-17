Биткойн-ETF привлекли $1 млрд за два дня

За первые два дня торгов спотовые биткойн-ETF привлекли $984 млн, по данным компании CoinShares, которые приводит Financial Times (FT). Лидером стал фонд BlackRock, который FT называет крупнейшей в мире управляющей компанией. Ему удалось привлечь $508 млн. Вторую позицию занял Fidelity с притоком в $442 млн.

Одновременно отток средств из группы Grayscale составил $579 млн за первые два дня торгов после преобразования в ETF. Зак Пандл, управляющий директор Grayscale по исследованиям, объяснил произошедшее «фиксацией прибыли» инвесторами после резкого роста цены. Grayscale, который раньше торговался как закрытый фонд, стал ликвидным. Это привело к усилению давления на группу со стороны продавцов, отметил Джеймс Баттерфилл, руководитель исследования CoinShares.

По оценкам аналитиков, к оттоку также мог привести размер комиссии: Grayscale установил ее на уровне 1,5%, что более чем на один процентный пункт выше, чем у конкурентов. Как ранее отмечали эксперты, именно размер комиссии будет одним из главных факторов, который определит успех фондов на новом рынке.

Некоторые брокеры решили не предлагать торговлю биткойн-ETF. По оценке Vanguard, которого FT называет вторым по величине в мире управляющий активами, новый инстурмент «не соответствует его предложению хорошо сбалансированного долгосрочного инвестиционного портфеля».

С октября 2023 года цена на биткойн выросла более чем на 70% на фоне предположений о возможном разрешении ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Однако после официальной публикации решения биткойн подешевел примерно на 6%. Такие ценовые изменения показывают, что запуск новых продуктов был менее упешным, чем ожидалось, отметил Илан Солот, соруководитель отдела цифровых активов в Marex Solutions.

11 января 2024 года SEC одобрила открытие сразу 11 спотовых ETF-фондов, инвестирующих в биткойн (биткойн-ETF). Беспрецендентное решение сделало позволило инвесторам вкладывать средства в крупнейшую криптовалюту без прямого владения ей. В то же врем, глава комиссии Гэри Генслер назвал ее «спекулятивным, волатильным активом», который часто используется для обхода санкций, отмывания денег, финансирования терроризма и других преступлений.