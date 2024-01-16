ВТБ сообщил о четырехкратном росте спроса на кредиты для покупки машин из Китая

«Если говорить о первичном рынке, то здесь основной интерес клиентов ожидаемо концентрируется вокруг российских и китайских производителей. По сравнению с 2022 годом спрос на автомобили из КНР вырос почти в четыре раза: по итогам прошлого года уже почти шесть из десяти кредитов на новые машины мы выдавали на китайские бренды», — сообщил господин Бочарников, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что в 2023 году основная активность заемщиков была сосредоточена на вторичном рынке — на автомобили с пробегом пришлось около 70% всего числа выданных кредитов. По его словам, тренд связан с ограниченным предложением новых машин, а также более широким выбором и привлекательной ценой подержанных.

Как сказано в пресс-релизе, ВТБ в 2023 году выдал более 178 тыс. кредитов для покупки автомобилей. Это число, по его данным, в 3,5 раза больше, чем в 2022 году. Средний чек одной сделки составил 1,3 млн руб. Средний срок выплат увеличился на 4,5 месяца, до шести лет.

В конце декабря ВТБ сообщал, что суммарный объем кредитов, выданных на покупку автомобилей в России, в 2023 году вырос более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, до 1,6 трлн руб. Рынок всех типов автомобилей вырос на 62%, а доля машин, приобретаемых в кредит, впервые превысила 50%.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259739&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.