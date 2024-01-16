В Кремле пожелали здоровья и сил Набиуллиной
Журналисты поинтересовались у Дмитрия Пескова состоянием здоровья Эльвиры Набиуллиной.
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Журналисты поинтересовались у Дмитрия Пескова состоянием здоровья Эльвиры Набиуллиной.
Ранее появились сообщения, что глава ЦБ находится на стационарном лечении в ЦКБ и поэтому отменила своё участия в Дне финансов на ВДНХ 16 января.
«Не считаю уместным этот вопрос на нашем конференц-колле. Это личная информация о состоянии здоровья», — заявил Песков, отметив, что Кремль не имеет «возможности и желания это комментировать».
«В любом случае желаем здоровья сил и продолжения целеустремлённости Эльвире Сахипзадовне», — добавил он.
Как сообщалось со ссылкой на источники в медицинских кругах, Набиуллиной была сделана небольшая операция, скоро она сможет вернуться к выполнению своих обязанностей.