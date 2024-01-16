12:27 (мск), источник: Московский комсомолец

В Кремле пожелали здоровья и сил Набиуллиной

Журналисты поинтересовались у Дмитрия Пескова состоянием здоровья Эльвиры Набиуллиной.

Наверх
Источник: Бан России

Ранее появились сообщения, что глава ЦБ находится на стационарном лечении в ЦКБ и поэтому отменила своё участия в Дне финансов на ВДНХ 16 января.

«Не считаю уместным этот вопрос на нашем конференц-колле. Это личная информация о состоянии здоровья», — заявил Песков, отметив, что Кремль не имеет «возможности и желания это комментировать».

«В любом случае желаем здоровья сил и продолжения целеустремлённости Эльвире Сахипзадовне», — добавил он.

Как сообщалось со ссылкой на источники в медицинских кругах, Набиуллиной была сделана небольшая операция, скоро она сможет вернуться к выполнению своих обязанностей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Названа возможная цель атаки украинских БПЛА в Воронежской области
Россиянин избил знакомого и изнасиловал его супругу: женщина погибла
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь