В Кремле пожелали здоровья и сил Набиуллиной

Ранее появились сообщения, что глава ЦБ находится на стационарном лечении в ЦКБ и поэтому отменила своё участия в Дне финансов на ВДНХ 16 января.

«Не считаю уместным этот вопрос на нашем конференц-колле. Это личная информация о состоянии здоровья», — заявил Песков, отметив, что Кремль не имеет «возможности и желания это комментировать».

«В любом случае желаем здоровья сил и продолжения целеустремлённости Эльвире Сахипзадовне», — добавил он.