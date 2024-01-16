В ЕК предупредили о росте цен на энергию в ЕС из-за атак хуситов на судна

«Мы знаем, что этот год начался с замедленного роста, хороших новостей на рынке труда, но растущей обеспокоенности по поводу рисков, причиненных геополитической напряженностью, в особенности тем, что происходит в Красном море», — сказал Джентилони.

Он призвал внимательно следить за ситуацией, поскольку «на данный момент явно последствий для цен на энергоносители и инфляцию не будет», но последствия конфликта между США и Великобританией и хуситами могут «материализоваться в ближайшие недели».

В ночь на 12 января авиация и боевые корабли США и Великобритании нанесли первые удары по военным объектам хуситов в Йемене, они стали ответом на атаки на торговые суда в Красном море. По данным Центрального командования США, было поражено более 60 военных объектов.